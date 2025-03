Agi.it - Piazza del Popolo gremita per l'Europa. Serra: "Diversi ma insieme"

AGI - Unadel'sold out' come non si vedeva da anni, quella della manifestazione per l'.Per partecipazione e interventi dal palco qualcosa di vicino ai 'girotondi' di inizio anni Duemila. "Siamo stati in cinquantamila oggi", annuncia Micheledal palco. Intellettuali, attori, scrittori e musicisti si sono alternati al microfono con uno slogan comune: "L'siamo noi". Sotto il palco, fra le circa cinquantamila persone, esponenti e leader politici delle opposizioni, da Elly Schlein a Carlo Calenda, passando per Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. C'è Maria Elena Boschi in rappresentanza di Italia Viva, manca Matteo Renzi alle prese con il lancio del suo nuovo libro. Un pienone che ha costretto le forze dell'ordine a chiudere alcune vie d'accesso, come la salita che porta alla terrazza del Pincio.