Piazza Barberini contro l'Europa e il riarmo, ma con la bandiera simbolo della vittoria armata dell'Unione Sovietica contro i nazisti

Leggi su Open.online

In contrapposizione alla manifestazione perlanciata da Michele Serra, quella dia Roma si è distinta per le contestazioniile per il desiderio di distruggere l’Unione Europea, celebrato simbolicamente bruciando con orgoglio delle finte bandiere dell’UE. Finte, fatte di carta, per evitare la figuraccia già commessa dai loro compagni di Forza Nuova nel 2020, quando non riuscirono a incendiare unavera in quanto ignifuga in base alle normative europee sui tessuti. Eppure, tra le bandiere presenti in, probabilmente prodotte proprio secondo i regolamenti europei per la loro sicurezza, spiccano quelle che richiamano la storia, una delle quali non esisterebbe senza l’uso delle armi contestato proprio in quella