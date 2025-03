Iltempo.it - Piano B per l'Italia e per l'Europa. Uno spartito di proposte delle reti della società civile per la politica

Una giornata di confronti e idee per dare, tutti insieme, unodialle realtà politiche. Questo è ilB, con i propri valori e con un sistema di storie di vita. “L'individuo (da solo) non esiste” è l'evento tenutosi al PalazzoCooperazione di Roma alla presenza di oltre 300 persone tra il pubblico e centinaia di accessi online, organizzato dalle. L'iniziativa vuole costruire ponti, stabilire relazioni, creare unione e condivisione tra le generazioni e superare il concetto dell'io, per dare vita ad undiverso, dove tutti insieme dobbiamo scrivere il futuronostre città, dell'e dell'. Hanno preso parte all'evento 12 esperti ed esperte provenienti da tutta, che hanno presentato un nuovo paradigma relazionale, oltre a tre position paper su altrettanti temi principali d'interesse collettivo come sanita?, lavoro e transizione ecologica.