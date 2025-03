Ilfoglio.it - Perdersi nelle vie di Roma traboccanti di vita. Lettera dal Tevere

Una domenica, all’alba.si sveglia sotto a un cielo minaccioso. Nuvole gonfie su Piazza Navona deserta e noi due, sparuti milanesi. I Tritoni gettano la loro acqua generosa. Pensi allo scrosciare ininterrotto dell’Acqua Paola, su al Gianicolo. Al’acqua preme dal sottosuolo. E’ il. Spesso opaco, pigro, un vecchio che sa a memoria ogni cosa. Ma a Ponte Garibaldi ha un sussulto, come un turbinio rapinoso. Subito si ricompone. Chissà che ha sentito ila Ponte Garibaldi, cosa lo ha turbato. Quanto a me, gioco. Prendo una via sconosciuta, poi giro ancora. Una piazza mai vista. Fantastico, mi sono persa. Adesso è, che mi prende per mano. Vago sul porfido lucido, alzo gli occhi: un vecchio palazzo ha le persiane, tutte, chiuse. Tranne una. Chissà chi vive lassù, nella casa vuota.