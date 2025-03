Nerdpool.it - Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo rinnovato a sorpresa per la terza stagione!

La secondadella serie di successo Disney+e gli deinon è ancora arrivata, ma il destino ha già deciso cosa accadrà all’eroe del titolo e ai suoi compagni semidei. Venerdì scorso, il canale di streaming ha annunciato cheè statoper unaprima del debutto della seconda, previsto per dicembre. Secondo Disney, ladella serie sarà basata su La maledizione del Titano, il terzo romanzo della serie best-seller di Rick Riordan da cui la serie prende il nome. Poiché la produzione della secondaè terminata da poco e non è prevista prima di dicembre, non è stata fornita alcuna tempistica per la.“Dal momento in cuiha debuttato, è stato chiaro che questa serie ha colpito i fan di tutte le età”, ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television.