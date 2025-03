Universalmovies.it - Percy Jackson | Disney+ ha confermato la terza stagione

ha fatto sapere di aver rinnovato la serie fantasy “e gli Dei dell’Olimpo” per una.Con la produzione della secondada poco conclusa, ed un rilascio sul catalogo diprevisto per il prossimo dicembre, la seriee gli Dei dell’Olimpo ha ottenuto già da adesso il rinnovo per una nuova. La conferma è arrivata attraverso un nuovo aggiornamento da Deadline che, tra l’altro, hache i nuovi episodi adatteranno il terzo libro dei romanzi di Rick Riordan, ossia “La maledizione del Titano“.“Siamo così grati di continuare la storia disu. Questasarà un territorio inesplorato per lo schermo, dando vita per la prima volta ai beniamini dei fan come i Cacciatori di Artemide e Nico di Angelo“, ha affermato Rick Riordan in una dichiarazione venerdì.