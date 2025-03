Oasport.it - Perché lo sci alpino non è sulla RAI oggi: dove vedere prima e seconda manche del gigante di Hafjell

Leggi su Oasport.it

Cambio di palinsesto nella trasmissione televisiva e streaming delmaschile di(Norvegia), prova odierna valida per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Sulle nevi scandinave la gara tra le porte larghe animerà la scena e vedremo se il fenomeno Marco Odermatt, leader della classifica generale e di quella specialità, vorrà aggiungere altri punti esclamativi alla sua annata.Allo stato attuale delle cose, la partita per la Sfera di Cristallo assoluta sarebbe chiusa, a meno di sorprese nelle finali di Coppa del Mondo, mentre in quella dii punti di margine sono 41 sul campione di casa, Henrik Kristoffersen, che avrà motivazioni particolari. In casa Italia, risponderanno all’appello in particolare Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite per ottenere punti pesanti in vista delle Finali di Sun Valley.