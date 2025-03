Ilfoglio.it - Perché la strada di Orcel su Bpm è di fronte a un bivio pericoloso

Unicredit ha ottenuto il via libera della Bce a salire al 29,9 per cento del capitale di Commerzbank, ma è improbabile che la banca guidata da Andreacompia ulteriori passi in Germania prima della fine del 2025. E questo sial’iter autorizzativo della Bce deve essere completato dall’Autorità federale tedesca della concorrenza, che solitamente impiega alcuni mesi, siasarà necessario avviare un confronto politico con il nuovo governo del cancelliere Friedrich Merz. Insomma, i tempi del risiko oltreconfine si allungano mentre si stringono quelli per le due partite italiane, Banco Bpm e Generali. Da giorni circolano voci sul fatto che la quota detenuta danel Leone vada ben oltre il 5,2 per cento dichiarato, addirittura che sia arrivata al 10 per cento, ma questa indiscrezione non trova alcuna conferma.