Iltempo.it - "Perché il colpevole è Alberto". La famiglia di Chiara e la pista Sempio

Il Dna, l'alibi, lo scontrino del parcheggio, le intercettazioni rilevate da Il Tempo. L'Italia si interroga su Andra, indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini sul delitto diPoggi che hanno di fatto riaperto il caso Garlasco per il quale in carcere, con una condanna definitiva, c'èStasi, allora fidanzato della vittima. Ma ladinon ha intenzione di mettere in dubbio la verità giudiziaria arrivata dopo anni tortuosi e colpi di scena. Nel corso della puntata di venerdì 14 marzo di Quarto Grado, su Rete 4, il conduttore Gianluigi Nuzzi ripercorre i "dieci punti dizza" diStasi insieme a Paolo Reale, cugino diPoggi ma anche consulente dellain alcune fasi processuali. "Non si sente mai parlare dei punti che invece devono per forza essere oggetto di analisi, ovvero i motivi per cui è stato condannato Stasi e che si basano su quello che è stato trovato sulla scena del crimine", dice Reale.