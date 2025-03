Ilrestodelcarlino.it - "Per sette giorni senza rete telefonica Tim. E’ stato un vero guaio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo una settimanamobile Tim nell’alta val Foglia il segnale è tornato. Ieri intorno alle 12 i cellulari hanno ripreso a funzionare, dopo disagi per gli utenti che si sono protratti per alcuni. La causa è dovuta a una serie di problematiche tecniche che si sono accumulate: "La Tim ci ha comunicato che si sono verificati tre problemi distinti – spiega Mauro Dini, sindaco di Lunano – che hanno reso particolarmente complesso il ripristino della: nello scorso weekend, un guasto iniziale ècausato dalla rottura di alcuni cavi in una cabina mentre nei primidella settimana, si è verificata una prima rottura su un altro tratto di. Successivamente, un ulteriore guasto si è aggiunto in un’area interessata da una frana in un punto particolarmente delicato, rendendo gli interventi ancora più difficili".