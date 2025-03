Ilfattoquotidiano.it - “Per due anni non sono riuscita quasi a uscire di casa. Non volevo che ritoccassero la mia immagine, non sopportavo la mia faccia nelle foto e nei video”: parla Matilda De Angelis

“Mi chiamocome omaggio alla protagonista di Lèon di Luc Besson, quest’estate ho girato con lui”, si racconta al Corriere della Sera l’attrice che di cognome fa De. Un lungo curriculum, un passaggio a Sanremo come co-conduttrice, abilità anche nel canto. Sulla carta d’identità 29. “Nonesattamente una ragazzaccia, ma. A volte è come se fossi due persone: una è la prima della classe che fa di tutto per arrivare preparata, l’altra invece se ne frega. Un po’ secchiona e un po’ anarchica.diventata grande a settequando i miei genitori siseparati. Da piccola, a scuola,vo della separazione dei miei, le maestre erano contente che io lo facessi. Dicevano che aiutavo anche gli altri compagni di classe nella mia stessa situazione”, spiega l’attrice ora protagonista di “La vita da grandi” di Greta Scarano.