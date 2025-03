Per chi tifano i piloti di Formula 1 | alla griglia di partenza anche un tifoso interista

Leggi su Ilnerazzurro.it

Per chidi1. La stagione 2025 di1 è ufficialmente iniziata a Melbourne. La prima gara dell’anno si correrà domenica 16 marzo ad Albert Park, con il Cavallino che punta al titolo graziecoppia Leclerc-Hamilton, pronta a sfidare il campione in carica Max Verstappen.Oltre alle sfide in pista, molticondividono una grande passione per il calcio esquadre di club in tutto il mondo. Carlos Sainz, ex Ferrari ora in Williams, è unsfegatato del Real Madrid, così come Fernando Alonso, che èsocio onorario dei Blancos. In Francia, Pierre Gasly (Alpine) sostiene il Paris Saint-Germain, mentre Charles Leclerc segue il Monaco, la squadra della sua città.Per quanto riguarda la Premier League, Lewis Hamilton (Ferrari) è undell’Arsenal, mentre George Russell (Mercedes) supporta il Wolverhampton, fede ereditata dal padre.