Panorama.it - Per celebrare i suoi 117 anni, l’Inter crea una collezione con My Style Bags

Leggi su Panorama.it

Ancora una nuova collaborazione che vede il mondo della moda interagire con quello del calcio. My, brand milanese di accessori famoso per il suo riconoscibile design contemporaneo e funzionale, abbraccia l’estetica e la filosofia identitaria delperre una capsule collection, in edizione limitata fatta di tre oggetti unici destinati a diventare iconici. La collaborazione nasce peri 117di storia del club neroazzurro, non a caso la limited edition si riferisce alla produzione di soli 117 esemplari per ognuno dei prodotti, ognuno con un’etichetta numerata. La, alla sua seconda edizione, si compone di un borsone da viaggio (Harvard Eskimo), un beauty-case (Berkeley) e uno zaino, tutti ovviamente realizzati in tessuto a righe neroazzurre.