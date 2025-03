Pensioni Opzione Donna | al via la class action chi puà partecipare? Nuovo gruppo Fb

Leggi su .com

Nei giorni scorsi avevamo fatto presente che le lavoratrici donne capitanate da Orietta Armiliato, amministratrice del CODS, ComitatoSocial, si stavano muovendo per aprire una, o meglio un’azione collettiva nei confronti dell’Inps e dell’attuale interpretazione sui requisiti necessari per poter accedere all’, ora, ci conferma Orietta Armiliato é pronto per iniziare questa nuova battaglia verso il riconoscimento di un diritto perduto. I dettagli ricevuti attraverso il post giratoci ma reso pubblico sulla pagina ufficiale del CODS., al via la: come aderire?“Come preannunciato nei post pubblicati durante la settimana, ieri sera abbiamo definito le ultime questioni/valutazioni necessarie a poter proporre azione legale sulla questione riguardante TUTTE le lavoratrici LICENZIATEDi seguito, troverete le informazioni di base e la specifica dei prossimi passi da compiere per ottemperare all’avvio dell’istanza.