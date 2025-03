Ilgiorno.it - Pensioni insufficienti per le cure: “La badante costa 4mila euro, la Rsa ne voleva 3. Noi prendiamo 2.300 euro”

In Lombardia vivono 2,3 milioni di over 65. Secondo l’Istat, nel 2033 diventeranno 2,8 milioni, il 20,7% in più. Anche la quota della popolazione con oltre 80 anni è destinata a crescere da 759mila a oltre 897mila (+18,2%). Nel 2024 in sette capoluoghi di provincia su dodici - Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese - un residente su dieci ha 80 anni. Bergamo, Brescia e Milano sono a un passo da questo traguardo. Se l’invecchiamento è il segnale positivo di un’aspettativa di vita che si allunga, l’aumento di anziani determina un incremento del fabbisogno di assistenza sanitaria. Sempre fonti Istat contano in Lombardia circa 562mila non autosufficienti. In molti casi il ricovero in una Rsa (Residenze socio-sanitarie per anziani) diventa un obbligo: stando ai dati forniti dallo Spi Cgil Lombardia, su elaborazioni Istat, in Lombardia si registra la più alta presenza di over 80 (81% del totale dei ricoverati) e di donne (77%).