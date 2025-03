Inter-news.it - Pedullà: «Paz? Zanetti tutto campo, sta scremando! Poi va Ausilio»

aggiorna sulla situazione legata a Nico. L’argentino piace tanto all’Inter, conin azione prima di Piero.LAVORO DI SCREMATURA – Il profilo di Nicopiace tantissimo all’Inter, che ha già iniziato il lavoro di scrematura con il vicepresidente Javier. A confermarlo anche l’esperto di calciomercato Alfredo. Questo il suo aggiornamento sulla situazione legata all’argentino, direttamente dal proprio canale YouTube: «Se conoscete bene, quando si metteine in pressing, come fatto per Lautaro Martinez, va a scremare il lavoro iniziale, ossia di convincerlo per poi mettere alla società di avere strada spianata. Poi interviene. Ma il Como non solo metterebbe i soldi per quanto lo deve pagare ma addirittura, perché vuole assolutamente trattenerlo.