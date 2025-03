Lapresse.it - Pavia, femminicidio a Lambrinia: compagno ha confessato

Leggi su Lapresse.it

Franco Pettineo, 52 anni, fermato con l’accusa di omicidio volontario di Sabrina Baldini Paleni, hanella notte di aver ammazzato la compagna, nella loro abitazione di, zona residenziale di Chignolo Po, nel Pavese. Dopo averla strangolata, l’uomo si era dato alla fuga, ma qualche ora più tardi era stato rintracciato e bloccato dai carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. Al momento l’uomo è in carcere in attesa della convalida del fermo. Sarà il gip di Cremona, il prossimo lunedì a occuparsi dell’interrogatorio di garanzia di Pettineo, successivamente gli atti saranno poi trasmessi alla Procura di, competente per territorio, dal momento che il delitto è avvenuto a Chignolo Po. La donna, madre di due figli avuti dal precedente matrimonio, lavorava come operatrice socio-sanitaria in una Rsa a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi.