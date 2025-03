Ilfattoquotidiano.it - Pause pranzo di 82 minuti, lettura di ebook, molto tempo chiusi in bagno ma anche yoga e manicure: così la GenZ ‘ruba’ tempo al lavoro. I racconti

Abbiamo parlato di recente del ‘task-masking‘, ovvero una specie di trend, chiamiamolo, della gen Z: fingersi più impegnati di quello che si è al, usando trucchetti precisi. Dietro questo comportamento ci sarebbero motivazioni legate al ritorno in presenza con la fine della pandemia, ritorno che i più giovani mal tollerano. Ora, The Standard ha riportato le testimonianze anonime di alcuni ragazzi che ‘rubano’aldeliberatamente. C’è per esempio Amy, 26enne, che legge beatamente: “Apri la tua email a schermo intero, apri l’, riducilo alla grandezza di un’anteprima email e il giorno! Sembra che tu stia leggendo le email ed è un trucco infallibile“.C’è chi legge e chi si nasconde. Pare incredibile ma James, 28 anni, ogni volta che cambiatrova un nascondiglio: “Quando lavoravo in un centro di giardinaggio c’era un container dove tenevano le bibite in lattina, quindi andavo a sedermi lì.