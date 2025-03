Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incendio nella notte in una palazzina: 35 evacuati, intossicati anche 5 bimbi e un neonato

Bologna, 15 marzo 2025 – È di 35 persone evacuate e due piani di unadistrutti il bilancio del gravissimoche questasi è sviluppato al civico 34 di via Vasari, in Bolognina. Il rogo è scoppiato intorno alle 2, divampando da un appartamento al piano rialzato. Subito il fumo ha invaso la tromba delle scale, arrivando agli appartamenti. Sul posto assieme ai vigili del fuoco sono intervenutediverse pattuglie della polizia, che hanno soccorso i residenti, aiutandoli a lasciare le loro abitazioni, e i sanitari del 118. Quindici adulti, cinque bambini e unsono stati soccorsi dai sanitari del 118 per lievi intossicazioni e accompagnati nei pronto soccorso cittadini. Stando a quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate da una presa elettrica malfunzionante, ma ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco per ricostruire la dinamica.