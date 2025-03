Iltempo.it - Paura ai Campi Flegrei per la nuova scossa. In 242 restano senza casa: "Inagibili"

Sono 242 le persone attualmenteabitazione per la dichiaratatà provocata dalle ultime scosse di terremoto registrate nella zona dei. Sono, invece, oltre 350 gli interventi delle squadre di soccorso di vigili del fuoco e Protezione civile, e «al momento non ti registrano molti casi di danni strutturali». Sono i dati forniti dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che riguardano la situazione monitorata ieri pomeriggio, dopo la riunione del Comitato coordinamento soccorsi ed è una situazione in continua evoluzione. «I Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli hanno adottato complessivamente 23 ordinanze per 114 nuclei familiari, ovvero 242 persone - dice - quasi tutti hanno trovato autonomamente una soluzione e solo un piccolo gruppo di 37 persone è stato alloggiato in albergo».