Pattinaggio velocità Mondiali Hamar | doppio oro Lollobrigida-Giovannini

È grande Italia aididi(Norvegia). Nella penultima giornata della rassegna iridata norvegese, arriva la medaglia d’oro per Francesca. L’azzurra (6’56?38) trionfa nei 5000 metri e batte di soli due decimi la padrona di casa Ragne Wiklund (+0?18). Medaglia di bronzo all’olandese Merel Conijn, terza a 2?11. Ai piedi del podio c’è la canadese Isabelle Weidemann, quarta a 3?89. Completa la top 5 la ceca Martina Sablikova, quinta a 6?82 di ritardo da.La top tenFrancesca(Ita) 6’56?38Ragne Wiklund (Nor) +0?18Merel Conijn (Ned) +2?11Isabelle Weidemann (Can) +3?89Martina Sablikova (Cze) +6?82Marijke Groenewoud (Ned) +8?13Zhien Tai (Chn) +12?39Josie Hofmann (Ger) +13?68Momoka Horikawa (Jpn) +13?80Sandrine Tas (Bel) +14?61Laura Hall (Can) +19?73Ahenaer Adake (Chn) +20?55d’oro nella mass start3/15/2025 –– Andrea(Italy) celebrates victory during the men’s mass start on the third day of the World Distance Championships in, Norway.