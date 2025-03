Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, oltre sessanta atlete ai provinciali. Titoli e medaglie per il Quadrifoglio

Erano60 leche l’AsdIlha presentato in gara a Bondeno, in occasione dei campionatiAics dello scorso weekend; tanti ie leconquistate nelle diverse categorie e specialità. Nelle gare di Livelli, 3 led’oro conquistate: Anna La Malfa, Francesca Di Barba e Anna Fini. Medaglia d’argento a Diana Lombardi. Nelle categorie Promozionali Professional, oro per Viola Tosi, argento per Marta Camisotti, bronzo per Chiara Balestra, quarta Susanna Grimandi, quinta Laura Caciorgna. Sempre nelle Professional, in annate diverse,d’oro Emma Palara, Alice Tosi e Caterina Nepoti. Categorie Promozionali Master, vittoria di Stella Zampaolo, seguita, al secondo posto, da Margherita Garbellini, al terzo, da Sofia Barboni, al quarto, da Sara Masiero e, al quinto, da Giulia Balestra.