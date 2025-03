Laprimapagina.it - Passeggiata tra le vie di Vibo Valentia: l’avv. Caruso Frezza ospite su Radio Onda Verde

Leggi su Laprimapagina.it

Domani mattina, alle ore 11, su, il direttore Pino Scianò dialogherà conocato Alessandroin un incontro che si preannuncia originale e coinvolgente. La conversazione, pur svolgendosi in studio, sarà idealmente unaper le strade di, con partenza da Piazza Salvemini e arrivo davanti all’ingresso dell’emittente, in scesa del Gesù.Chi è. Alessandroè un professionista di spicco nel panorama legale italiano. Oltre a operare ae Bergamo, offre assistenza legale in diverse città tra cui Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Rieti, Roma, Ferrara, Bologna e Milano, collaborando con fidati professionisti locali. È patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori, garantendo una rappresentanza qualificata anche nei gradi più alti della giurisdizione.