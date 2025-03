Parla Carlos Diaz Gandia il coreografo virale di Gaia | Mi hanno sempre giudicato per il mio corpo Ora mi fermano per strada

Leggi su Open.online

Il suo «tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, ka-ka» è diventato il ritornello che ha fatto impazzire i social, rendendoun nome noto non più solo nel mondo della danza, ma anche nel cuore di milioni di persone. Ilspagnolo ha lavorato con artisti di rilievo comee Mahmood e ha visto la sua vita cambiare dopo un videoche lo ha trasformato in un’icona di energia e inclusione. Il video in cui si vededare indicazioni amentre gira il video di Chiamo io chiami tu è diventato un fenomeno sui social, facendo impennare il numero dei suoi follower e scatenando una serie infinita di meme. Eppure,ammette di non essersi nemmeno accorto della sua popolarità crescente: «Non capivo cosa stesse succedendo, fino a quando la truccatrice dimi ha scritto dicendo che il video che aveva pubblicato stava volando.