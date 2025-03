Paris Saint-Germain contro Marsiglia | formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-14 21:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:della partita per PSG VUna resa dei conti della Ligue 1 molto attesa è ambientata mentreospita rivali di lunga dataquesto fine settimana.Il PSG sta arrivando da un’impressionante vittoria della Champions League su Liverpool e cercherà di continuare la loro forte forma domestica mentre si caricano verso un altro titolo di Ligue 1.sono i loro concorrenti più vicini, ma si siedono a 16 punti indietro.Ai padroni di casa vorrebbero molto ampliare questo divario a 19, ma non sarà un compito facilela squadra di Roberto de Zerbi.Tuttavia, con il vantaggio della casa e la profondità della squadra superiore, il PSG sono forti favoriti.