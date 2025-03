Thesocialpost.it - Papa Francesco, situazione stazionaria: “Recupero lento”

Leggi su Thesocialpost.it

Le condizioni di salute direstano stabili, anche se ilprocede lentamente. A comunicarlo è la Sala Stampa Vaticana, che conferma come il Pontefice stia proseguendo le terapie farmacologiche, affiancate da fisioterapia motoria e respiratoria. Il Santo Padre riesce a muoversi, anche se con assistenza variabile a seconda dei momenti della giornata. I piccoli spostamenti gli permettono di alternare il riposo a letto alla permanenza in poltrona.Dal punto di vista respiratorio, ilè seguito con attenzione: durante il giorno utilizza ossigeno ad alti flussi, mentre di notte si affida a una ventilazione meccanica non invasiva, attraverso una maschera che facilita la respirazione.Nonostante la convalescenza,non ha rinunciato agli esercizi spirituali della Curia, collegandosi in videoconferenza dall’interno del Vaticano, senza però apparire in video.