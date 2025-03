Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, “serve ancora terapia ospedaliera. Ulteriori graduali miglioramenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

”. Sono le ultime informazioni rilasciate sulla salute di, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni cliniche di Bergoglio sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell’ultima settimana. Prosegue l’ossigenoad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Ilnecessitadimedica, di fisiomotoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare”.L’Angelus di domani, domenica 16 marzo, comunque sarà in forma scritta come nelle ultime domeniche fa sapere la Sala stampa della Santa Sede. Parte significativa della giornata del Santo Padre è stata dedicata alla fisio, poi alla preghiera e poi anche al riposo.