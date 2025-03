Thesocialpost.it - Papa Francesco, le sue condizioni: “Ventilazioni ridotta”

continua il suo percorso di cura al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da oltre un mese per una polmonite bilaterale. Le sue, sebbene ancora delicate, mostrano segnali di miglioramento progressivo, come confermato dall’ultimo aggiornamento diffuso dalla Sala Stampa Vaticana.Il Pontefice prosegue con l’ossigenoterapia ad alti flussi, mentre la necessità di ventilazione meccanica non invasiva durante le ore notturne si sta progressivamente riducendo, segno di un lento ma costante recupero. Il Santo Padre necessita ancora di terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno contribuendo al consolidamento delle suecliniche.Il Vaticano sottolinea come l’assenza del bollettino medico serale nella giornata precedente sia da interpretare in senso positivo, data la stabilità del quadro generale.