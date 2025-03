Thesocialpost.it - Papa Francesco, la doccia fredda dei medici: non può lasciare l’ospedale

CITTÀ DEL VATICANO – Il recupero diprosegue con miglioramenti graduali, come confermato dall’ultimo bollettino medico diffuso in serata. Il documento arriva dopo il rinvio della comunicazione di ieri, dettato dalla stabilità clinica del Pontefice.Isottolineano che “prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne”. Tuttavia, le dimissioni non sono ancora all’orizzonte: il Pontefice necessita di terapia medica ospedaliera e di fisioterapia motoria e respiratoria, che continuano a mostrare effetti positivi, anche se con una progressione lenta.Intanto, il mondo dello sport si stringe attorno acon messaggi di affetto e incoraggiamento. Da Neymar ad Andrea Pirlo, sono tanti i campioni che hanno condiviso su Instagram video e post per esprimere la loro vicinanza al Pontefice.