Papa Francesco graduali miglioramenti | le condizioni del Santo Padre stabili ridotta la ventilazione

Come sta? Se lo chiedono milioni di fedeli in giro per il mondo. L’ultimo bollettino confermacon lache è stata: ledella(ANSA) Notizie.comLesonoe sono stati confermati, anche oggi, i progressi degli scorsi giorni che avevano fatto sciogliere la prognosi prima riservata. Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi, ma è stataprogressivamente quella che è lameccanica non invasiva durante le ore della notte. Nonostante questo Bergoglio ha bisogno ancora di terapia medica ospedaliera e non sembra possibile il ritorno a Santa Marta in tempi brevissimi. Per lui sono state disposte cure di fisioterapia respiratoria e motoria che stanno procedendo con una crescita lenta ma costante.