Lapresse.it - Papa Francesco, confermato il progressivo miglioramento: le condizioni restano stabili

Leggi su Lapresse.it

Proseguono le terapie per, ricoverato al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma dallo scorso 14 febbraio. “Lecliniche del Santo Padre sono rimaste, confermando i progressi evidenziati nell’ultima settimana“, rende noto la Santa Sede nel consueto aggiornamento serale. “Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne – prosegue la nota – Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti“.Angelus domani con testo scrittoL’Angelus di domani, domenica 16 marzo, sarà in forma scritta come nelle ultime domeniche, ha anche comunicato la Santa Sede. Il prossimo bollettino medico sulledisarà “non prima della metà della prossima settimana“.