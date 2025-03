Agi.it - Papa Francesco, confermati i miglioramenti

AGi - "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell'ultima settimana. Prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessita' di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne". Questo il contenuto dell'ultimo bollettino medico diramato dal Vaticano. "Il Santo Padre necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali". Si sta "riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne". È quanto si legge dal bollettino medico diramato dal Vaticano sulla situazione di salute di. L'ossigenoterapia ad alti flussi (i naselli) prosegue ma si evince che durante la notte, la ventilazione meccanica non invasiva, la maschera che copre naso e bocca venga ridotta per far lavorare di più i polmoni.