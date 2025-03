Iltempo.it - Papa Francesco, altre nomine dal Gemelli. Attesa per il bollettino

Il nuovomedico sulle condizioni di salute diricoverato aldallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale è atteso in serata. Ieri sera, contrariamente a quanto si era ipotizzato, non è stato pubblicato ilperché i medici - ha spiegato ieri la Sala stampa vaticana - «ritengono che la situazione sia stabile. Non ci sono dunque novità rispetto al quadro clinico dei giorni scorsi. Si tratta di un elemento positivo. Il recupero delè lento e ci vuole tempo perché si consolidino i miglioramenti». Intanto l'attività del Pontefice continua. Il Santo Padre, infatti, ha nominato nunzio apostolico in Burkina Faso il reverendo monsignore Giancarlo Dellagiovanna, finora Consigliere di Nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Sistroniana, con dignità di Arcivescovo.