Oasport.it - Pallanuoto, Savona e Pro Recco si contenderanno la Coppa Italia

Leggi su Oasport.it

Saranno Proa contendersi la2024-2025 dimaschile: questo l’esito delle semifinali andate in scena alla Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli. Nelle sfide del penultimo atto ilha sconfitto per 10-6 il Brescia, mentre la Proha piegato a fatica il Trieste, battuto per 5-4.Ilsorprende il Brescia scappando via nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, bissando il parziale anche nella seconda frazione, arrivando sul 6-2 a metà gara. Nel terzo periodo i liguri allungano ulteriormente in un parziale in cui fioccano le espulsioni da ambo le parti, con la Rari Nantes che si porta sul 9-4. Nell’ultimo quarto il Brescia rende meno pesante il passivo per il 10-6 finale. Neltris di reti su rigore per Figlioli.Trieste parte meglio nella sfida contro la Pro, con gli alabardati che trovano il break e chiudono sul 2-0 il primo quarto.