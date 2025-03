Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Lerici Sport-Firenze sfida d’alta classifica

Il big match del ghiotto week end pallanuotistico delle spezzine è lo scontro al vertice frae Dream, rispettivamente prima e seconda del girone 1 di serie B maschile, che si giocherà oggi alla piscina ’Mori’ della Spezia alle 15. Un impegno cruciale per il team di Sellaroli ancora imbattuto e i suoi ragazzi, che dovranno difendere la testa della: i quotati gigliati, già battuti all’andata dai Coccodrilli per 10 a 8, sono sotto di quattro lunghezze (26 a 22) e non potranno, quindi agganciare i rossoblù, ma sarà cruciale mantenere la distanza più ampia possibile. Brutte notizie, però, alla vigilia sullo stato di salute della rosa, anche se al momento sono tutti confermati. "Registriamo in squadra qualche acciacco – fa sapere il coach alla vigilia – diversi giocatori sono influenzati, tant’è che abbiamo annullato l’allenamento di giovedì sera tutti insieme.