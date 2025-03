Bubinoblog - PALINSESTI 23-29 MARZO 2025: AL VIA IL TURCO, MARE FUORI, OBBLIGO O VERITÀ? E DINNER CLUB

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 23 al 29Rai1D: Nations League: Germania-ItaliaL: Champagne: Peppino di Capri 1°TvM: Morgane: Detective Geniale 4 (2/4) 1°TvM: Io Capitano 1°TvG: Che Dio Ci Aiuti 8 (4/10) 1°TvV: The Voice Senior (6/8)S: Ne Vedremo Delle BelleCanale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande Fratello semifinaleM: Redeeming Love: Riscatto d’Amore 1°TvM: Lo Show dei Record (4/10)G: Il(1/2) newV: Il(2/2) 1°TvS: Amici di Maria De Filippi (2/9)Altre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL:? (1/5) newM: Stasera Tutto è Possibile (8/10)M:5 (1/6) newG: film da definireV: film da definireS: F.B.I. + F.B.I. International 1°TvItalia 1D: Le IeneL: Spider-Man: Far From HomeM: Le Iene ShowM: Jack Ryan: L’IniziazioneG: Bullet Train 1°TvV: BloodshotS: Madagascar 2: Via dall’IsolaAltre segnalazioniIl 23/03, ore 13:30 – Atletica Leggera e 17:50 – Sci AlpinoIl 24/03, ore 18:00 – Amichevole U21Il 25/03, ore 16:20 e 18:50 – Sci AlpinoAltre segnalazioniNessuna segnalazioneRai3D: Presadiretta (3/8)L: Lo Stato delle CoseM: Le RagazzeM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: NewsRoomS: Indovina Chi Viene a CenaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM:dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Il Ritorno di Don CamilloAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLa7D: Vajont: La Diga del DisonoreL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: Il GiuratoM: JoséphineM: Amore e InganniG: I MiserabiliV: JoséphineS: 50 Volte il Primo BacioAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneTv8D: Tutte Contro Lui: The Other WomanL: Bruno Barbieri: 4 Hotel RM:(1/6) newM: 4 Ristoranti (2/10) 1°Tv FreeG: film da definireV: MasterChef Italia 13 (4/12) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Cash Or Trash? Speciale Prime TimeM: Hunter Killer: Caccia Negli AbissiM: Virginia Raffaele: SamusàG: Only Fun: Comico Show (6/10)V: Fratelli di CrozzaS: Accordi & Disaccordi 1°TvAltre segnalazioniDal 24/03, ore 19:10 – Casa Contro CasaAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 16 AL 22Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.