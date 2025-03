Anteprima24.it - Palazzo di via Piermarini, il gruppo PD chiede riunione Commissione Urbanistica

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ilconsiliare del Partito Democratico ha seguito con attenzione, sin dall’inizio, la complicata vicenda deldi vian.48, con un preliminare accesso agli atti.La diffida da parte degli abitanti nei confronti del Comune di Benevento, ci impone di tenere alta l’attenzione su una questione delicatissima”. Così in una nota ilconsiliare PD di Benevento. “Come si evince, i residenti chiedono di intervenire – scrive – in autotutela sulla predetta S.C.I.A. in ragione della salvaguardia dell’ordinato sviluppo urbanistico-edilizio della zona e del superiore interesse quale è quello della pubblica incolumità; nonché, date le evidenziate carenze istruttorie, di annullare il Permesso di costruire in sanatoria,Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti riguardo alla presunta edificazione di nuovi volumi edilizi sulla sommità della palazzina in cui vivono e riteniamo fondamentale fare chiarezza su ogni aspetto della questione.