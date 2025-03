Pace, Europa, diritti, canzoni e tutti uniti contro i nemici Trump e Meloni. Ecco chi ha riportato in piazza e sul palco Michele Serra dopo tanto tempo

Leggi su Open.online

Il numero ufficiale che hanno scelto è stato «50mila». Forse un pizzico alto, come capita in ogni manifestazione. Ma erano davvero tanti ad avere riempitodel Popolo sabato 15 marzo, chiamati dae da Repubblica, il suo quotidiano, a battere un colpo per sentirsi europei. Erano tanti quanti a chi scrive non è capitato di vederne pur avendone seguite a decine in quellaromana, di centrodestra, grilline, sindacali, di centro sinistra. Tanti. E molti a sventolare la bandiera blu europea, soprattutto quelli più vicini al. Tanti lì per altri motivi, chi con la bandiera della, chi con un fantoccio di Donald, chi proprio per farsi vedere in. Non importa per quale motivo.Bonelli ad Open: «Sonoper lae sanno che non c’è bisogno di nuove armi»«Lo so, ci sono istanze diverse fra loro», spiega ad Open uno dei leader politici in quella, il verde Angelo Bonelli, «ma sonoqui per dire che rifiutiamo la guerra.