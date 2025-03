PA 110 e lode | incentivi per gli impiegati che vogliono conseguire una Laurea o un Master Di cosa si tratta Decreto PA in Gazzetta

Leggi su Orizzontescuola.it

Per supportare il percorso di formazione del personale reclutato, le amministrazioni pubbliche e il Dipartimento della Funzione Pubblica potranno stipulare un protocollo d’intesa per l’applicazione del progetto PA 110 e, è quanto contenuto nelPA, pubblicato ieri in.L'articolo “PA 110 e”:per glicheunao un. DisiPA in