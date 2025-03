Juventusnews24.com - Osimhen Juve, Ceccarini alimenta il mercato attorno al nigeriano: ci sono altre tre squadre su di lui! La rivelazione sull’obiettivo bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si è espresso il suo futuro del: la concorrenza per l’attaccante è molto alta!Victorè un obiettivo arcinoto per il calcio. Tuttavia,tante leche vogliono il bomber attualmente in prestito al Galatasaray. Infatti, ilè nel mirino di Arsenal, Manchester United e PSG, come afferma il direttore di TUTTOWEB, Niccolò.PAROLE – «Il vero nodo per lantus è impostare una trattativa con il Napoli a certe condizioni economiche.ha moltoe soprattutto piace tanto in Premier League. Ha una clausola rescissoria che vale solo per l’estero di 75 milioni. Il Manchester United è pronto a cambiare ancora nel settore offensivo e ilè considerato un rinforzo ideale.