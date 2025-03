Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di domenica 16 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

L'diFox del 16è interessante, con Luna in Bilancia pronta a smuovere la situazione generale. C'è chi si ritrova a fronteggiare degli alti e bassi, e chi riceverà massimo supporto dalle stelle. Vediamo cosa dicono leastrologiche diFox di16, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.16Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La Luna rimane in opposizione. Approccia questacon cautela, poiché potresti incontrare incomprensioni con gli altri. Toro - Si aprono nuove strade, con successo per chi ha già responsabilità significative. Un problema sta per essere risolto. Gemelli - L'diFox dice che siete nel pieno di una fase di recupero. Preparati a trascorrere una serata romantica e piacevole.