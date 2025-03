Oasport.it - ORO DA OSCAR! Francesca Lollobrigida sulla luna: campionessa del mondo dei 5000 metri con una folle rimonta!

Arriva la seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating: neifemminili compie un’impresa straordinaria, che supera la padrona di casa norvegese Ragne Wiklund, sconfitta sul ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar, e si laureairidata!L’azzurra, scesa in pista nella penultima batteria, fa segnare il crono di 6’56?38, vincendo nettamente lo scontro diretto con la ceca Martina Sablikova, poi quinta in 7’03?20, a 6?81, e mette pressione alle ultime due atlete in gara, ovvero la padrona di casa norvegese Ragne Wiklund e la neerlandese Merel Conijn.Entrambe partite molto forte, la norvegese accumula un buon margine sull’azzurra, mentre la neerlandese inizia a calare e passa alle spalle di, la quale grazie al suo finale in crescendo, invece, rosicchia terreno alle dirette rivali per il successo.