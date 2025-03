Juventusnews24.com - Orario Juve Genoa Primavera, ecco quando si giocherà il match dei bianconeri: tutti i dettagli su dove vedere la partita

La Juve Primavera torna in campo contro il Genoa per giocare una sfida molto importante in ottica playoff. Battere il grifone vorrebbe dire allungare sulle rivali e dare un ulteriore conferma dello stato di salute dei bianconeri che arrivano da due grandi vittorie consecutive in campionato. Il match, il cui fischio d'inizio è programmato per domani, domenica 16 marzo, alle 13, sarà visibile su Sportitalia mentre la diretta testuale si potrà seguire su Juventusnews24.