Quotidiano.net - Ora il nemico numero 1 della Russia è la Gran Bretagna. Starmer tira dritto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 marzo 2025 – Ora per Mosca il1 è la. Del resto in poche settimane è cambiato il mondo e la narrazionepropaganda ufficiale russa sugli Stati Uniti è stata stravolta. Se prima erano ilche voleva distruggere la Federazione usando come rampa di lancio l'Ucraina e l'Europa e con cui, per questo, Mosca ha intrapreso una "guerra santa", oggi gli Usa con il presidente Donald Trump sono un Paese con il quale può essere trovato un terreno valoriale comune. Il ruolo dell’avversario che cerca di contenere Vladimir Putin è passato al Regno Unito, hanno detto alla Reuters tre funzionari russi, di cui uno ha osservato che Londra sta "fomentando il caos e la guerra" in Ucraina. Del resto le autorità russe, scrive il Moscow Times, sembrano irritate dagli sforzi del primo ministro britannico, Keir, per garantire il sostegno europeo all'Ucraina, in un momento in cui la nuova amministrazione americana manifesta riluttanza.