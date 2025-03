Ilrestodelcarlino.it - Ondata di maltempo, la città resiste. Disagi e allagamenti sui Colli

Glici sono stati, ma molto contenuti. E non si contano i danni provocati dal, a differenza delle altre volte, compresa l’ultima nell’ottobre del 2024. L’allerta rossa su Bolognaha fatto paura tra i cittadini solo a pronunciarla. Ma poi nel pratico non ci sono stati grossi, eccetto in poche zone. Dopo la forte pioggia notturna tra giovedì e ieri il picco di piena su rii e torrentinari è stato registrato nella prima mattinata. Glisi sono visti in alcune stradenari come via di Barbiano (chiusa solo per i mezzi a due ruote), via Torriane e via del Meloncello. Sul posto è arrivata la polizia locale per presidiare la situazione. Poi, il miglioramento del meteo nella mattinata, con i quartieri di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena, quelli allarmati dal Comune dopo l’ordinanza di evacuazione dei piani terra e dei seminterrati, che non hanno registrato problemi.