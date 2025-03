Firenzetoday.it - Ondata di maltempo, interventi in corso su viabilità e allagamenti a Calenzano

Leggi su Firenzetoday.it

durante la notte e ancora inper l’di. Restano criticità sullasecondaria, con interruzioni e lavori inin via di Baroncoli, via Arrighetto da Settimello, via di Salenzano, via di Leccio e via di Davanzello. Critica in particolare la.