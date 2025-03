Zon.it - Ondata di furti tra Torrione e Pastena: nove colpi in pochi giorni, identificati due ladri

A Salerno si registra un’escalation dinelle attività commerciali, conmessi a segno da venerdì scorso, cinque dei quali soltanto nella scorsa notte, tutti concentrati nella zona orientale della città. La situazione desta crescente preoccupazione tra esercenti e residenti.Indagini in corsoLe forze dell’ordine hanno identificato due sospetti, ritenuti responsabili di almeno due deiavvenuti la scorsa notte tra. I malviventi hannoto il caseificio “Latte e Sale” e un negozio di dolciumi in via Rocco Cocchia, ma sono stati costretti alla fuga dalle urla di alcuni residenti, che hanno prontamente allertato la polizia.ripetuti e nuovi bersagliTra le attività prese di mira anche il negozio “Candy Candy”, già vittima di un furto lo scorso 1° marzo, quando i, durante la fuga, persero un pugnale, ora in possesso degli investigatori.