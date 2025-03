Ilgiorno.it - Ona compagnia coraggiosa

Leggi su Ilgiorno.it

e Fabio WolfA duu pass del Lorett g’ha la sed voeuna de i realtaa pussé stravagant e interessant del teater contemporani d’avanguardia, la se ciama “Phoebe Zeitgeist” e l’è stada fondada in del lontan 2008 del dissacrant regista Giuseppe Isgrò insema a l’attris Francesca Frigoli, la dramaturg Francesca Marianna Consonni e la performer Giulia Dalle Rive. La lor ricerca, che la brascia tutt i camp de l’art d’incoeu, l’è dedicada a l’esistenza, a la persistenza e a la trasformazion de ogni forma de sopraffazion. Lala mett in scena ona vision de quej che a hinn i ossession del noster temp e la va a legg cont ona noeuva prospettiva i scritt de i grand autor de la letteratura contemporanea. L’occasion per vedej a l’opera l’è propi adess al Teater Elfo Puccini in la Sala Fassbinder cont el spettacol “Love-Lies-Bleeding”, traa foeura del famos scrittor american Don De Lillo cont la sorprendent regia de l’Isgrò.