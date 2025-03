Notizieaudaci.it - Omicidio Sabrina Baldini, Franco Pettineo: ‘L’ho strangolata’, la figlia: ‘Angelo mio, faremo giustizia’

“Abbiamo litigato e l’ho strangolata”. Così, in sostanza,ha ammesso con i pm di Cremona e di Pavia nell’interrogatorio nella caserma di Pandino (Cremona) di aver ucciso la compagnaPaleni la notte precedente al ritrovamento nella loro villetta di Chignolo Po, in provincia di Pavia.Paleni voleva lasciare il fratello dell’ex marito: la lite e l’Tra i due – stando alcune testimonianze su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del reparto operativo di Pavia – sarebbero stati frequenti le lite verbali con la donna che avrebbe manifestato l’intenzione di interrompere la relazione pluriennale.è fratello dell’ex marito diPaleni. La 56enne era stata trovata morta venerdì 14 marzo in un’abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia.