Omicidio Chiara Poggi | il DNA riapre il caso ma la verità è solo genetica?

Andrea Sempio esce dalla caserma. Spalle rigide, sguardo basso, mascella serrata. Il respiro corto, il passo di chi sa che qualcosa di irreversibile è appena accaduto. Il linguaggio del corpo non mente: è il terrore di chi capisce che un frammento di DNA può riscrivere il suo destino. Il DNA è il nuovo oracolo della giustizia, la prova regina che non ha bisogno di un movente, di un alibi, di una logica. E’ come un codice fiscale: dice chi sei, ma non cosa hai fatto. Fin da subito abbiamo creduto di sapere chi fosse l’assassino di. Un colpevole, una sentenza, un capitolo chiuso. Oggi, un altro nome, un’altra traccia, una certezza che si sgretola. Una traccia dice dove sei stato, ma non sempre racconta il perché. Non distingue un contatto accidentale da una lotta per la vita.